Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung Mietbetrug! - Polizei informiert und warnt vor Betrugsmasche mit Schlüsseltresor

Düsseldorf (ots)

Immer wieder treten Betrugsfälle in Form von falschen Wohnungsvermietungen auf. Die Polizei möchte Bürgerinnen und Bürger erneut vor der Masche warnen.

Die unbekannten Täter mieten Wohnungen an und bieten sie anschließend per E-Mail Wohnungssuchenden in Form eines Exposés an. Über eine professionell fingierte Website können Interessenten nach Übersendung persönlicher Daten ein Zeitfenster zur alleinigen Besichtigung der Wohnung buchen. Als Bestätigung erhalten sie eine Anleitung zur Wohnungsbesichtigung mit dem Hinweis, dass sich der Schlüssel zur Wohnung in einer Schlüsselbox in unmittelbarer Nähe zum Objekt befindet.

Entscheidet sich die Person für diese Wohnung, erhält sie, wie alle anderen Interessenten, per E-Mail einen Mietvertrag mit Zahlungsaufforderungen für erste Mieten, Kautionen oder Abschlagszahlungen für Möbel. Trotz Überweisung (meist mehrere Tausend Euro), bekommen Interessenten weder einen Schlüssel noch die Wohnung. Der vermeintliche Vermieter ist nicht mehr zu erreichen.

Die Polizei rät:

Erkundigen Sie sich bei der Wohnungssuche, mit wem Sie es zu tun haben und vertrauen Sie Anbietern nicht blind. Seien Sie kritisch, vor allem dann, wenn Sie frisch renovierte Wohnungen in guter Lage zu günstigen Preisen angeboten bekommen. Vorsicht ist auch geboten, wenn kein Vermieter oder Makler bei der Besichtigung dabei sein kann. Überweisen Sie kein Geld und geben Sie keine persönlichen Daten preis, wenn Ihnen eine Wohnungsanzeige verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell