Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 10-jährigen Fahrradfahrers

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Freitag, 05.07.2024 ereignete sich gegen 13:10 Uhr in der Uhlandstraße/Einmündung Sebastianstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW und ein Fahrrad kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der 10-jährige Radfahrer leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Ahrweiler in Verbindung setzen.

