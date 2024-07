POL-PDMY: Polizei warnt vor Telefontrickbetrügern

Mayen (ots) - Am vergangenen Samstag (29.06.2024) in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und Sonntag 03:30 Uhr wurde in Mendig, in der Ernst-Abbe-Straße 32 durch unbekannte Täter bei mehreren abgestellten LKW´s Diesel gestohlen. Die LKW´s befanden sich auf dem Gelände einer Firma für Baumaschinen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 ...

mehr