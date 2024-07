Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb leistet Widerstand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (03.07.2024) versuchte ein 33-jähriger Mann zwei Bierdosen in einem Supermarkt in der Neuhäuserstraße zu entwenden. Der 33-jährige Mann flüchtete und leistete anschließend Widerstand.

Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarkts, wie der 33-jährige Mann versuchte zwei Bierdosen zu entwenden. Der Mitarbeiter sprach den 33-Jährigen an, woraufhin der 33-Jährige aggressiv reagierte und ihn angriff. Der 33-Jährige flüchtete. Die Polizei wurde alarmiert. Im Rahmen der Fahndung stoppte die Polizei den 33-Jährigen im näheren Umfeld. Während der Personalienfeststellung verhielt sich der 33-Jährige aggressiv und bedrohte die Polizeibeamten. Diese nahmen den alkoholisierten 33-Jährigen in Polizeigewahrsam.

Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und versuchten Ladendiebstahls.

