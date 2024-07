POL Schwaben Nord: Diebstahl einer Bohrpresse

Augsburg (ots) - Neusäß - Am heutigen Mittwoch (03.07.2024) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lohwaldstraße. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 04.20 Uhr stellten Anwohner eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Rettungskräfte. Die Rettungskräfte evakuierten mehrere Personen aus dem Gebäude. Eine Person wurde leicht verletzt und erstversorgt. Der genaue Sachschaden ...

