POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 05.06.2024

Goslar (ots) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am 03.06.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr - 09:30 Uhr in der Hildesheimer Straße in 38723 Seesen (OT Rhüden) zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Es wurde eine Regenrinne im Bereich einer Hofeinfahrt durch ein bislang unbekanntes KFZ beschädigt. Die Regenrinne war an einer Hausfassade angebracht, ...

