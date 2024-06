POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 03.06.24

Goslar (ots) - Goslar/Vienenburg: Trunkenheitsfahrt Nach Meldung durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde in Vienenburg in der Straße "Am Güterbahnhof" am Sonntagnachmittag ein portugiesischer PKW kontrolliert, der laut Zeugenangaben eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Bei dem Fahrzeugführer, einem 58-jährigen Portugieser, wurde durch die ...

mehr