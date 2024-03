Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Fahrer wurde nach Unfall aus dem PKW befreit

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Dienstag den 05.03.2024 gegen 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel alarmiert. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stand ein PKW an der Mittelleitplanke, der Fahrer des Fahrzeuges wurde bereits durch den Rettungsdienst des Landkreises Cuxhaven medizinisch versorgt. Der Fahrer eines am Unfall beteiligten LKW war unverletzt.

Nach der Erstversorgung des PKW Fahrers wurde dieser mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde der schwerverletzte PKW Fahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik in Bremerhaven gefahren.

Nach Beendigung der Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell