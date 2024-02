Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf wählt neuen Wehrführer

Bremerhaven (ots)

Die Neuwahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf hat am Samstag, den 24. Februar 2024 auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr stattgefunden. Nach elf Jahren als Wehrführer stellte Ullrich Knoll aufgrund des Erreichens der Altersgrenze sein Amt zur Verfügung. Als sein Nachfolger wurde das langjährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf, Michael Braatz, gewählt.

Stadtrat Peter Skusa, Dezernent der Feuerwehr, und Olaf Jongeling, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bremerhaven, nahmen an der Jahreshauptversammlung teil, dankten der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf für ihr Engagement und stellten die Wichtigkeit des Ehrenamtes heraus.

"Ich danke Ullrich Knoll an dieser Stelle herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünsche Michael Braatz viel Erfolg für die Zukunft. Die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf ist ein wichtiger Bestandteil des Ehrenamtes in Bremerhaven", so Peter Skusa abschließend.

Glückwünsche gingen unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen und Beförderungen an fünf Einsatzkräfte. Michael Braatz wurde für 25 Jahre treue Dienste im Ehrenamt der Feuerwehr Bremerhaven geehrt. Jannis Hoeft wurde zum Oberbrandmeister und Ulrike Bruns zur Oberbrandmeisterin sowie Lynn Kotzerke und Elisa Uhlemann zur Oberfeuerwehrfrau befördert.

