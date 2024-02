Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer auf einem Schiff

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde zu einem Schiffsbrand auf einer Bremerhavener Werft alarmiert. Es hatte ein Lüfter in einem Schaltschrankraum gebrannt. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Schiff vor. Weil aufmerksame Mitarbeiter den Brand schon früh bemerkten und durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Bei dem Versuch das Feuer eigenständig zu löschen, atmeten zwei Mitarbeiter der Werft Brandrauch ein und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. An dem Einsatz waren insgesamt 27 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage tätigen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell