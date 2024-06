Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 04.06.2024

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 03.06.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr - 09:30 Uhr in der Hildesheimer Straße in 38723 Seesen (OT Rhüden) zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Es wurde eine Regenrinne im Bereich einer Hofeinfahrt durch ein bislang unbekanntes KFZ beschädigt. Die Regenrinne war an einer Hausfassade angebracht, welche auch leicht beschädigt wurde. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

