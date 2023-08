Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Rauchentwicklung in Industriebetrieb löst Feuerwehreinsatz aus

Ennepetal (ots)

Ennepetal - Am Nachmittag des 04. August 2023 kam es in einem Industriegebiet in Ennepetal zu einer starken Rauchentwicklung.

Um 17:22 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal alarmiert, nachdem ein Anrufer eine starke Rauchentwicklung in einem Industriegebiet nahe der Pregelstrasse gemeldet hatten. Sofort rückten die Einsatzkräfte mit mehreren Löschfahrzeugen aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine kleinere Rauchwolke über einem Gebäude festgestellt. Das Gebäude war Teil einer Verzinkerei. Die Ursache für die Rauchentwicklung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit der Erkundung und Evakuierung des betroffenen Gebiets. Der Betrieb wurde geräumt, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Nach einer intensiven Erkundung und umfangreichen Messungen konnte die Feuerwehr die Quelle der Rauchentwicklung lokalisieren. Es stellte sich heraus, dass es sich um produktionsbedingte Wasserdämpfe handelte.

Jedoch wurden in Teilen des Gebäudes, sowie im Betrieb deutlich erhöhte CO Werte festgestellt. Diese lagen teilweise um ein Vielfaches höher als der sog. Arbeitsplatzgrenzwert. Daraufhin wurde in Absprache mit der Polizei und dem Produktionsleiter vereinbart, den Betrieb einzustellen. Der Einsatz konnte um 19:16 Uhr für die Feuerwehr Ennepetal beendet werden.

