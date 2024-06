Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.06.2024

Goslar (ots)

"Falscher" Mitarbeiter der Wasserwerke gelangt unter Vorwand in Wohnung und entwendet Bargeld

Am Montag gab sich um die Mittagszeit ein bislang unbekannter Täter in Goslar/Jürgenohl, Marienburger Straße, als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Der Mann gelangte so in die Wohnung einer 85-Jährigen und entwendete 700 Euro Bargeld. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Täter allein handelte. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

