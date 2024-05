Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin von Fahrradfahrer angefahren - Fahrradfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Um Briefe in einen Briefkasten einzuwerfen, beabsichtigte am Freitag, 03.05.2024, gegen 16.30 Uhr, eine 56 Jahre alte Frau die Feldbergstraße vom Eingang des dortigen Klinikums auf die gegenüberliegende Straße zu überqueren. Vor dem Haupteingang der Klinik auf dem Gehweg kollidierte sie mit einem herannahenden Fahrradfahrer. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer entfernte sich, ohne sich um die Frau zu kümmern. Dieser wurde als junger Mann zwischen 18 und 20 Jahren beschrieben. Er hatte kurze Haare, trug keinen Fahrradhelm und hatte einen grauen Kapuzenpulli mit Jeans an. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/15000) bittet Zeugen, sich zu melden und um Hinweise zu dem Fahrradfahrer.

