POL-FR: Rheinfelden: Unfall beim Einbiegen in Straße - unklare Unfallursache - Polizei sucht Zeugen!

Mit ihrem Toyota befuhr am Samstag, 04.05.2024, gegen 14.10 Uhr, eine 54 Jahre alte Frau die Friedrichstraße und bog in die Turmstraße ein. Ein Twingo fuhr hinter ihr und bog ebenfalls ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) Zeugen, die auf der rege befahrenen Straße den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich zu melden.

