Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Samstag, 04.05.2024, gegen 14.20 Uhr, ein 36 Jahre alter Mann die Eggbergstraße von Willaringen kommend in Richtung Bad Säckingen. Im Kurvenbereich kam ihm ein Fahrzeug entgegen, mit welchem dieser seitlich kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die 34 Jahre alte Audi-Fahrerin und ihre Insassen blieben unverletzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr, das THW und der Rettungsdienst im Einsatz. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1500 Euro, dieses musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Audi ist nicht bekannt.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell