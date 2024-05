Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Gasflaschen von Tankstellengelände gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Rund 15 Gasflaschen wurden von Unbekannten in der Nacht auf Samstag, 04.05.2024, von einem Tankstellengelände in der Straße Schönenbuchen gestohlen. Die Gasflaschen waren in einem Schopf mittels Bauzaun und Schloss gesichert. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen 01.50 Uhr und 02.00 Uhr. Der Diebstahlschaden ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Schönenbuchen gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt auch das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

