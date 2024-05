Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Jugendlicher stürzt mit Fahrrad und verletzt sich

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Samstag, 04.05.2024, gegen 17.30 Uhr, ein 14 Jahre alter Jugendliche die Werderstraße von Warmbach kommend in Fahrtrichtung Rheinfelden-Innenstadt. Im Bereich einer Baustelle beabsichtige der Jugendliche, auf einen angrenzenden Geh- und Radweg aufzufahren. Am abgesenkten Bordstein kam er zu Fall. Dabei verletzte sich dieser im Gesicht, Hände und im Kniebereich. Ein Helm wurde nicht getragen. Durch den Rettungsdienst wurde der Jugendliche vor Ort untersucht. Ins Krankenhaus begab sich der Junge auf eigenen Wunsch selbständig zusammen mit seinem Vater. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

