Feuerwehr München

FW-M: Nächtlicher Containerbrand (Lerchenau)

München (ots)

Samstag, 15. Juli 2023, 23.29 Uhr

Toni-Pfülf-Straße

Drei Wertstoffcontainer haben in der Nacht in der Lerchenau gebrannt.

Ein Passant bemerkte in den späten Abendstunden, dass drei Container in der Toni-Pfülf-Straße brannten und meldete dies an die 112. Da sich noch weitere Anruferinnen und Anrufer in der Leitstelle München meldeten, als das Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) noch auf dem Weg zur Einsatzstelle war, entschied der Disponent, weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung zu alarmieren.

Die Besatzung des erstalarmierten HLF setzte zur Brandbekämpfung zwei C-Rohre und vier Einsatzkräfte unter Atemschutz ein. Als die restlichen Fahrzeuge eintrafen, unterstützen die Einsatzkräfte die Maßnahmen. So konnte ein Übergreifen auf die sehr nahe stehenden Bäume und Vegetation verhindert werden.

Zur Brandursache und dem Schaden liegen keine Erkenntnisse vor.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell