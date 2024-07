POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Mittwoch (03.07.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Bohrpresse in der Von-Richthofen-Straße. Im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr entwendete der unbekannte Täter die Hilti-Bohrpresse aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienblocks. Die Bohrpresse war in einem Koffer verpackt und hat einen niedrigen vierstelligen Wert. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahls ...

