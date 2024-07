Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - ET PRIOS und Diensthund im Einsatz - Knapp 60 Druckverschlusstüten mit Drogen in Pkw aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen - Haftrichter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Bilder als Datei im Anhang

Dienstag, 30. Juli 2024, 18:05 Uhr

Gestern Abend zogen Beamte des Einsatztrupps PRIOS einen Drogendealer aus dem Verkehr. Der Mann war den Polizisten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise mit seinem Pkw aufgefallen. Ein Diensthund fand bei der Durchsuchung des Autos 59 Druckverschlusstüten mit Kokain. Der 23 Jahre alte Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Während einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein Mann in seinem Pkw auf, der im Bereich der Färberstraße in dem dortigen Wohngebiet mit Schrittgeschwindigkeit fuhr und sich auffällig und suchend umschaute. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der Verdächtige nervös und in der Mittelkonsole stellten die Polizisten eine weißliche Substanz fest. Da der Verdacht bestand, dass sich in dem Auto Drogen befinden könnten, forderten die Beamten einen Diensthund an. Dieser fand bei der anschließenden Durchsuchung Drogen in einem Mäppchen, aber auch unter der Verkleidung des Schalthebels. Insgesamt 59 Druckverschlusstüten mit insgesamt 27,5 Gramm Kokain stellten die Polizisten sicher. Der 23-jährige Albaner wurde festgenommen und wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell