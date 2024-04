BPOLI-KN: Gefährliches Spiel: Kinder im Gleisbereich

Konstanz (ots) - Bei dem Versuch, unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen, geriet ein syrischer Staatsangehöriger in eine Kontrolle der Bundespolizei. In seinem Reisegepäck fanden die Beamten zudem eine mutmaßlich totalgefälschte slowenische Identitätskarte. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierten den 25-Jährigen am späten Sonntagabend (21. April 2024) am Grenzübergang ...

