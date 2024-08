Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizei warnt - Achtung! - Falsche Dachdecker unterwegs - Mehrere tausend Euro ergaunert - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Ludenberg - Ein 26-jähriger Ire ohne festen Wohnsitz in Deutschland befindet sich seit gestern Nachmittag in Haft. Er steht im Verdacht zusammen mit weiteren mutmaßlichen Betrügern gar keine oder unsachgemäße Dachdeckerarbeiten ausgeführt zu haben und dadurch schon mehrere tausend Euro bei mindestens einer Geschädigten ergaunert zu haben. Der polizeibekannte Betrüger soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Mittäter dauern an.

Gestern Nachmittag (Mittwoch 31. Juli) wurde die Polizei nach Ludenberg gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf die Hausbesitzer und den vermeintlichen Handwerker. Wie sich herausstellte, hatten die Geschädigten am Montag Kontakt zu den Handwerkern aufgenommen. Sofort wurden die Geschädigten verbal bedrängt und es erfolgte ein Ortstermin, bei dem der angebliche "Chef" eine Anzahlung von 9.000 Euro forderte. Bedauerlicherweise kam die Geschädigte den Forderungen nach und übergab das Geld. Der angebliche "Chef" sagte sofort, dass die Gesamtrechnung 18.000 Euro betragen würde. Es erschienen tatsächlich am Dienstag Arbeiter, die, wie sich herausstellte, völlig unsachgemäße und sogar schädigende (Dachziegel abgenommen) Arbeiten durchführten. Am gestrigen Tag erschien dann der Beschuldigte zusammen mit einem Kollegen bei den Geschädigten und wollte angeblich weiterarbeiten. Die "Kunden" hatten sich inzwischen jedoch über die gängige Betrugsmasche informiert und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich einer der vermeintlichen Handwerker bereits aus dem Staub gemacht.

Das Polizeipräsidium warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, sich bei anstehenden Reparaturen oder Reinigungsarbeiten am Haus bei seriösen Unternehmen über Preise und Leistungen zu informieren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell