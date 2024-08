Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallgeschädigter gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - ((jb) Mit einem Tag Verspätung meldet eine 45-jährige Sarstedterin einen Verkehrsunfall bei der Polizei. Sie befuhr am 06.08.2024 gg. 15.50 Uhr den Parkplatz einer Bank in der Eulenstr. . Da sämtliche Plätze belegt waren, rangierte sie, um wieder vom Parkplatz herauszufahren. Hierbei kollidierte sie mit einem schwarzen Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden. Die Fahrerin wartete eine Weile und hinterließ eine Nachricht am Fahrzeug. Ob diese Nachricht den Eigentümer tatsächlich erreichte, ist ungewiss. Die Polizei Sarstedt bitte nun, dass sich der Eigentümer des beschädigten schwarzen Pkw bei der Polizei meldet. Tel.: 05066/9850.

