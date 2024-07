Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter beklaut 73-Jährigen in Seniorenheim - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei sucht nach einem Diebstahl am Dienstag (30.07., 09:55 Uhr) zum Nachteil von einem 73-Jährigen in einem Seniorenheim an der Steinfurter Straße nach Zeugen.

Nach Angaben des Seniors kam ein unbekannter Mann in sein Zimmer in der Einrichtung. Als der Unbekannte den 73-Jährigen bemerkte, umarmte er den Senior. Dabei nahm er ihm seine hochwertige Halskette und ein Armband vom Körper und flüchtete anschließend unerkannt.

Der 73-Jährige sowie weitere Zeugen beschreiben den Täter als circa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er habe dunkle Haare und ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild.

Zur Tatzeit trug er eine grau/weiße Kappe, ein weißes T-Shirt mit dunklen Kreisen und eine beige/grüne Shorts sowie helle Schuhe. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

