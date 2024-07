POL-MS: Autofahrer ohne Führerschein - 30-Jähriger führt unterschlagenes Auto unter Drogeneinfluss

Münster (ots) - Eine 58-jährige Münsteranerin hat ihren Führerschein eingebüßt, nachdem sie am Mittwochvormittag (24.07., 8:30 Uhr) in alkoholisiertem Zustand auf dem Dingbängerweg mit ihrem Auto fuhr. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Sie hatten den torkelnden Gang der 58-Jährigen bemerkt, bevor diese auf dem Parkplatz eines Supermarktes in ihren ...

mehr