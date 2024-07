Polizei Münster

POL-MS: Betrunkener flieht nach Unfall - Polizei stellt 52-Jährigen im Maisfeld

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Münster haben am Sonntagabend (28.07., 18:13 Uhr) einen 52-jährigen Mann aus Rheine gestellt, nachdem er alkoholisiert mit einem Pkw einen Unfall verursacht hatte.

Zeugen wurden auf den deutsch-moldauischen Mann aufmerksam, weil er mehrere Minuten in Schlangenlinien die Hülshoffstraße befuhr. Im Abbiegevorgang auf die Hohenholter Straße missachtete er zudem ein Stoppschild und fuhr in einen Grünstreifen am Fahrbahnrand. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten. Zunächst versuchte der 52-Jährige, den Wagen aus dem Graben zu fahren. Als dies misslang und Zeugen zur Hilfe kamen, flüchtete er zu Fuß in ein Maisfeld.

Alarmierten Polizisten gelang es, den Mann mithilfe eines Diensthundes in dem Feld zu stellen. Sie brachten ihn zu einer Polizeiwache und stellten sein Fahrzeug und seine Fahrerlaubnis sicher. Dort nahmen Ärzte Blutproben von dem Mann, der starke Anzeichen zeigte, Alkohol konsumiert zu haben.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell