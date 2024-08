Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdacht auf Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Geschädigte

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Das 7. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt derzeit gegen eine 57-jährige Autofahrerin wegen des Anfangsverdachts auf eine Straßenverkehrsgefährdung und sucht in diesem Zusammenhang mögliche Geschädigte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die Frau am vergangenen Freitag (02.08.2024), gegen 13:45 Uhr, mit einem Skoda auf der Bundesstraße 243 von Groß Düngen in Richtung Hildesheim. Dabei soll sie in Schlangenlinien fahrend mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Mehrere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer hätten deshalb ausweichen müssen. Ein hinter der Frau fahrender Zeuge informierte die Polizei und bewegte sie mittels Lichthupe und Warnblinklichtanlage dazu, in Höhe der Ortschaft Egenstedt anzuhalten.

Den eingesetzten Polizeibeamten fiel anschließend eine Alkoholbeeinflussung bei der Autofahrerin auf. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie. Die Polizisten nahmen sie mit zur Wache in die Schützenwiese und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Zudem stellten sie den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Autofahrerin gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei in Hildesheim zu melden.

