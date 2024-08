Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Vorsicht Trickbetrüger, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Weichstr. (al) - Am Vormittag des 06.08.24 in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr bieten zwei ca. 35-jährige Männer mit westeuropäischen Erscheinungsbild in schwarzer Handwerkerkleidung ungefragt einem älteren Anwohnerpaar ihre Dienste zur Beseitigung von Wasserschäden an. Sie werden durch das Wohnhaus geführt und nutzen Gelegenheiten zur Ablenkung, um in Schränke und Schubladen zu schauen. Schlussendlich wird eine Anzahlung zur Beschaffung von Materialien übergeben. Mit dieser und weiterem Bargeld verschwinden die Handwerker ohne einen Beleg oder Firmendokument zu hinterlassen. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf 1000EUR. Wer Hinweise auf die möglichen Täter oder ein von ihnen genutztes Fahrzeug geben kann, wird gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

