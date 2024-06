LPI-GTH: E-Bike entwendet

Eisenach (ots) - Beim Einkaufen in einer Kaufhalle in der Stregdaer Allee verlor am Samstagmittag ein 89jähriger Mann seine Geldbörse samt Bargeld und Papieren. Eine Absuche in dem Einkaufmarkt führte nicht zum Auffinden der Brieftasche. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung wurde gegen unbekannt eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0140756/2024). (sus) ...

