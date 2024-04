Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Kollision auf Kreuzung

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, B 70 / Südlohner Straße;

Unfallzeit: 13.04.2024, 11.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Ahauser bei einem Verkehrsunfall im Borkener Ortsteil Weseke. Der 60-Jährige befuhr die L 572 aus Südlohn kommend in Fahrtrichtung Borken. Zur gleichen Zeit befuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen die Südlohner Straße in Richtung Borken, um dann nach links auf die L 572 abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Der leichtverletzte Ahauser sowie eine 43-jährige Frau, die in dem Wagen des Gelsenkircheners saß, wurden mit Rettungswagen in verschiedene umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die rechte Fahrbahn der B 70 in Richtung Südlohn kurzzeitig gesperrt. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell