Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Windthorststraße;

Tatzeit: 12.04.2024, gegen 21.45 Uhr;

Gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft haben sich Unbekannte in Bocholt. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude an der Windthorststraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen unklar. Zu dem Geschehen kam es am Freitagabend, 12.04.20024, gegen 21.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell