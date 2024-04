Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Garage

Borken (ots)

Tatort: Borken, Dr.-von-Oy-Weg;

Tatzeit: zwischen 09.04.2024, 14.00 Uhr, und 13.04.2024, 18.00 Uhr;

Vergeblich versucht in eine Garage einzudringen haben Unbekannte in Borken. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Tür des Gebäudes am Dr.-von-Oy-Weg zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen dem 09.04.2024, 14.00 Uhr, und dem 13.04.2024, 18.00 Uhr. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

