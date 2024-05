Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 11.-12.05.2024

Buchholz in der Nordheide (ots)

Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 11.-12.05.2024

Buchholz i.d.N. - Ladendieb wird ertappt und flüchtet

Am Samstag, 11.05.24, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl mehrerer E-Zigaretten innerhalb einer Tankstelle in der Hamburger Straße. Eine bisher unbekannte männliche Person wurde durch die Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er E-Zigaretten in seinen Rucksack steckte. Nach Ansprache stellte der Mann diese zurück und flüchtete aus der Tankstelle. Eine Fahndung nach dem Dieb verlief negativ.

Winsen (Luhe) - Wohnmobil beschädigt geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Am 11.05.2024, gegen 20:44 Uhr, kam es in 21423 Winsen (Luhe), Schusterwall, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dieser hatte mit einem Wohnmobil den linken Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Das Wohnmobil soll ein auffällig lautes Motorengeräusch und eine eher kastenartige Form haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Wohnmobil und/oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, zu melden.

Eyendorf - Meldung einer verdächtigen Person

Am späten Abend des 11.05.2024 teilte ein Jagdberechtigter der Polizei mit, dass er mit Hilfe einer Wärmebildkamera eine Person in seinem Jagdbezirk in Eyendorf sehe. Die Person halte einen länglichen Gegenstand in der Hand, der wie eine Langwaffe aussehe. Bei einer Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Stativ handelte. Der Überprüfte war auf der Suche nach dem perfekten Bild der Polarlichter.

Hanstedt - Brand mehrerer Mülltonnen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 12.05.2024 gerieten in 21271 Hanstedt, im Bereich der Ollsener Straße, drei Mülltonnen in Brand. Das Feuer schlug auf einen angrenzenden Zaun und einen Baum über. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, zu melden.

Winsen (Luhe) - Junger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 11.05.2024, gegen 00:40 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) einen 20-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooters in der Hansestraße. Dieser stand mit 0,38 Promille unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und gegen das absolute Alkoholverbot am Steuer für junge Fahrer verstoßen hatte. Dieses Verbot gilt auch für E-Scooter.

Drage, OT Stove - Flüchtige Ladendiebe gestellt - Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag, 10.05.24, kam es in 21423 Drage, OT Stove, in einem dortigen Supermarkt zu einem Ladendiebstahl durch drei Täter. Unmittelbar nach der Tat flüchteten diese mit einem PKW und wurden durch Polizeikräfte nahe der B404 gestellt. Das im PKW befindliche Diebesgut wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen die drei Beschuldigten eingeleitet. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest wies ein positives Ergebnis für Kokain aus, sodass bei dem 45-Jährigen eine Blutprobe im Krankenhaus genommen werde musste.

Winsen (Luhe) - Kollision mit Verkehrszeichen - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Am frühen Nachmittag des 11.05.2024 bog ein unbekannter Unfallverursacher mit einem unbekannten Fahrzeug von der Radbrucher Straße auf die Osttangente in 21423 Winsen(Luhe) ab. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das PK Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, entgegen.

Winsen (Luhe) - Winsener Stadtfest - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Das 5-tägige Winsener Stadtfest war an allen Tagen überwiegend bis zur den täglich festgesetzten Schlusszeiten sehr gut besucht - mit Ausnahme des Freitags bei mäßigen Besucherzahlen - und verlief insgesamt friedlich.

Im Nahbereich des Stadtfestes kam es in der Nacht zu Sonntag, 12.05.2024, in der Bahnhofstraße zu einem massiven Angriff durch eine Personengruppe auf zwei Personen. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen einen Täter vorläufig fest, der zuvor auf die Opfer eingeschlagen und getreten hatte.

Zeugen, die den Angriff in der Bahnhofstraße gegen kurz nach 01:00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, zu melden.

Seevetal - Verkehrsunfall beim Ausparken - Verursacher flüchtet

Am Samstagvormittag, 11.05.24, gegen 11:25 Uhr kam es in Seevetal/Horst im Alten Postweg in Höhe eines dortigen Reinigungsgeschäfts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkles Fahrzeug touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke einen anderen - auf dem Alten Postweg fahrenden und das Ausparken abwartenden - Pkw. Trotz Versuche den Unfallverursacher durch Hupen aufmerksam zu machen, entfernte sich dieser anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell