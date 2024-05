POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Ramelsloh (ots) - Einbruch in Garage In der Zeit zwischen dem 05. und 07.05.2024 kam es auf einem Gerwerbegrundstück an der Ohlendorfer Straße zu einem Einbruch in eine Garage. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten Gartengeräte. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Seevetal/A7 - Unfall nach Sekundenschlaf Ein 33-jähriger Mann ...

