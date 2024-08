Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen am Weinberg - Polizei leitet Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Hildesheim (ots)

Bockenem / Nette (hue) Am vergangenen Sonntag, den 04.08.2024, wurden am späten Nachmittag erneute Verkehrskontrollen auf dem Weinberg an der Bundesstraße 243 in der Nähe der Ortschaft Nette durchgeführt. Die kurvenreiche Strecke am Weinberg ist auch bei auswärtigen Motorradfahrendenden beliebt und wird in den Sommermonaten entsprechend stark frequentiert.

Im Zuge der Kontrollen wurden durch die Polizei Bad Salzdetfurth ein Strafverfahren eingeleitet und mehrere Ordnungswidrigkeiten geahndet. Gegen 18:20 Uhr wurden zwei Motorradfahrer festgestellt, wie diese in einer kurzen Abfolge die Strecke mehrfach befahren haben. Auf dem Teilstück zwischen Nette und dem örtlichen Restaurant beschleunigten beide Fahrer derart stark, dass sie offensichtlich die höchstmögliche Geschwindigkeit auf dieser Strecke erreichen wollten.

Neben dem unnötigen Hervorrufen von Lärm, was mit einem Verwarngeld in Höhe von 80 Euro und einem Eintrag im Fahreignungsregister verbunden ist, kommt auf die beiden Fahrzeugführer auch ein Strafverfahren wegen des Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Daneben wurden gegen mehrere andere Motorradfahrende ebenfalls Ordnungswidrigkeiten wegen unnötigen Verursachens von Lärm eingeleitet.

Aufgrund wiederkehrender Bürgerbeschwerden und Geschwindigkeitsüberschreitungen sind seitens der Polizei weitere Kontrollen für die laufende Motorradsaison vorgesehen.

