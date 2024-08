Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Versuchter schwerer Raub in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Bahnhof (hga). Am 01.08.2024, um 04:40 Uhr, kam es an Gleis 2 des Bahnhofes Nordstemmen zu einem versuchten schweren Raub. Vier bislang unbekannte, vermutlich jugendliche, Täter forderten unter Androhung von Schlägen, Geld sowie weitere Wertgegenstände von dem heranwachsenden Opfer. Als dieses keine Wertgegenstände aushändigte, schlug einer der Täter mit einer Art Schlagstock in das Gesicht des Opfers, wodurch dieses leicht verletzt wurde. Im Anschluss ließen die Täter von dem Opfer ab und flüchteten in Richtung Hauptstraße. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell