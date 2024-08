Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in die TAS Tankstelle in Wülfingen

Hildesheim (ots)

(wol) Am Montag, den 05.08.2024, im Tatzeitraum von 23:09 Uhr bis 23:13 Uhr brechen drei bisher unbekannte Täter in die TAS-Tankstelle in Wülfingen ein und entwenden Tabakwaren in einer bisher unbekannten Menge. Nach der Tat flüchten die Täter mit einem silbernen Audi Kombi über die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachbereichsfahndung mit diversen Funkstreifenwagen aus den umliegenden Dienststellen gelang es nicht die Täter ausfindig zu machen. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlung in diesem Fall aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Elzer Polizei (Tel.: 05068/9338-0) in Verbindung zu setzen.

