Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch und Fahrzeugdiebstahl in Diekholzen - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

DIEHHOLZEN - (jpm) Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Weg" in Diekholzen, zu dem es zwischen Mittwoch und Samstag der vergangenen Woche gekommen war. In diesem Zusammenhang wurde u.a. ein Transporter entwendet. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die Täter zwischen dem 31.07.2024, 20:00 Uhr, und dem 03.08.2024, 18:40 Uhr, gewaltsam in das betroffene Haus ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Neben Geld und Wertgegenständen, die sie mitnahmen, fiel ihnen auch ein Fahrzeugschlüssel für einen schwarzen Iveco Daily in die Hände. Der Transporter, der im nahegelegenen Koppelweg abgestellt war, wurde in der Folge ebenfalls entwendet.

Der Gesamtschaden kann momentan noch nicht genau beziffert werden, beläuft sich jedoch allein auf das Fahrzeug bezogen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell