POL-HI: Täter erbeuten Werkzeug von einer Baustelle

Hildesheim (ots)

(jul) Im Zeitraum vom Dienstag, 30.07. bis Samstag 03.08. kam es auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Einfamilienhauses in der Bergfeldstraße in Barienrode / Diekholzen zum Diebstahl mehrere Elektrowerkzeuge. Der 37-jährige Geschädigte aus Hildesheim stellte am Samstag beim Aufsuchen der Baustelle fest, dass die provisorische Haustür aus Holz aufgehebelt wurde und so das Objekt betreten wurde. Dort interessierten sich die Diebe vornehmlich für die hochwertigen Werkzeugen. Der Geschädigte beziffert den Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

