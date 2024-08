Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mahlerten - Verwenden von nationalsozialistischen Parolen

Hildesheim (ots)

Mahlerten, Am Kastenborn (Sti). Am 03.08.2024, gegen 22.50 Uhr teilt eine Anwohnerin aus Mahlerten mit, dass in einer Hütte im Nahbereich der Straße Am Kastenborn offenbar eine Feier stattfindet. Von dort aus habe sie gehört, dass mehrere Personen nationalsozialistische Parolen gerufen haben. Die Meldende konnte jedoch keine Angaben zu den Verursachern machen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort keine Personen feststellen. Die Polizei Sarstedt hat ein Strafverfahren gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0 in Verbindung zu setzen.

