POL-HI: Verkehrsunfall bei Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Am Samstag, den 03.08.2024, um 01:25 Uhr, kam es auf der L 482, zwischen den beiden Ortschaften Sibbesse und Petze zu einem Verkehrsunfall. Auf gerader Strecke kam ein 22-jähriger aus Sibbesse mit seinem Pkw (Mini One) alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die örtliche Feuerwehr musste das Dach des Pkw abtrennen, um den verletzten Insassen zu befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Unfallort ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 22-jährige vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte, weswegen eine Blutprobenentnahme bei ihm durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen ihn eingeleitet. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf 13.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche möglicherweise den Verkehrsunfall beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der 05181/8073-0 in Verbindung.

