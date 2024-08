POL-HI: Zeugenaufruf: Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern auf der L480

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am 02.08.2024 - im Zeitraum etwa von 15:45 Uhr bis 16:05 Uhr - kam es zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Supermarktparkplatz in der Ahnepaule 2 in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt. Ein dunkler Pkw touchierte hierbei beim Ausparken einen linksseitig neben ihm parkenden Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der ...

