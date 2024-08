POL-HI: Zeugenaufruf nach "Unfallflucht"

Hildesheim (ots) - Hildesheim (mau) - An heutigen Nachmittag war die Polizei Hildesheim mit mehreren Streifenwagen in Himmelsthür eingesetzt. Hintergrund war die Mitteilung eines Zeugen, der sich in einer dortigen Wohnung aufgehalten und hierbei ein griffbereites Gewehr gesehen hat. Er meldete diese Beobachtung im Anschluss der Polizei. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass auf eine in der Wohnung gemeldete Person ...

mehr