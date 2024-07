Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Chaimaa B. vermisst

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Seit Mittwoch (03.07.) wird die 13-jährige Chaimaa B. aus Bad Hersfeld vermisst. Das Mädchen wurde gegen 14.40 Uhr letztmalig in der Dudenstraße in Bad Hersfeld gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach gesucht und aufgegriffen.

Chaimaa B. ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und rotbraune, lange Haare. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug ist nicht bekannt.

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mädchens geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

