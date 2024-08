Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 16-Jähriger unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter angehalten

Hildesheim (ots)

Groß Förste / Radweg neben B6 (mbo). Am frühen Morgen des 04.08.2024 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Sarstedt ein Jugendlicher auf einem E-Scooter in Groß Förste auf. Der 16-Jährige befuhr den Radweg parallel zur B6 in Richtung Ahrbergen. Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alko-holgeruch bei dem Jugendlichen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemal-koholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Daraufhin wurde der Jugend-liche zur Wache in Sarstedt gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Test ei-nen Wert von 0,70 Promille bestätigte. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum unter Al-koholeinfluss.

