POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim beteiligt sich an länderübergreifenden Geschwindigkeitsmessungen

Hildesheim (ots) - (wol) Am Montag, den 05.08.2024, im Tatzeitraum von 23:09 Uhr bis 23:13 Uhr brechen drei bisher unbekannte Täter in die TAS-Tankstelle in Wülfingen ein und entwenden Tabakwaren in einer bisher unbekannten Menge. Nach der Tat flüchten die Täter mit einem silbernen Audi Kombi über die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachbereichsfahndung mit diversen ...

mehr