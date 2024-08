Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Am 06.08.24, gg. 09:10 Uhr kam es an der Kreuzung An der Straßenbahn/ Am Friedrich-Ebert-Park zu einem Verkehrsunfall. Nach übereinstimmenden Angaben der Beteiligten fuhren ein weißer Audi und ein Ferrari hintereinander aus Richtung Kreisel bis zur genannten Kreuzung. Der Audi wollte hier nach links in die Straße Am Friedrich-Ebert-Park einbiegen, aufgrund von Gegenverkehr musste er jedoch bis zum Stillstand abbremsen. Hiernach teilten sich jedoch die Meinungen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang. Der Fahrer des Audi gibt nun an, dass der Ferrari-Fahrer auf sein Fahrzeug auffuhr. Der Ferrari-Fahrer indes gibt an, dass der Audi-Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt habe und ihm auffuhr. Der entstandene Schaden wird auf 13000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet zu haben, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel. 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell