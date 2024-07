POL-MFR: (729) Fußgänger umgefahren und geschlagen - Radfahrer flüchtig

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Bereits am 30.06.2024 (Sonntagmorgen) geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Anwohner stellten gegen 08:00 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Simmelsdorfer Ortsteil Unterachtel fest und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Wehren Hüttenbach, Schnaittach, ...

mehr