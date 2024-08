Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei überprüft Fahrtüchtigkeit im Rahmen stationärer Kontrollen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Kräfte der Verfügungseinheit haben am gestrigen Dienstag (06.08.2024) Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft.

Hierzu wurde in den Morgenstunden eine Kontrollstelle in der Steuerwalder Straße eingerichtet. Um die Mittagszeit erfolgten die Überprüfungen in der Bavenstedter Straße.

Insgesamt wurden 61 Fahrzeugführer kontrolliert. Erfreulich ist, dass dabei nur wenige Gesetzesverstöße registriert wurden.

So stellten die Einsatzkräfte zwei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss berauschender Mittel am Verkehr teilnahmen. Dabei handelte es sich um einen 21-Jährigen, bei dem ein Test positiv auf den Wirkstoff THC reagierte und um einen 29-Jährigen, der im Verdacht steht, unter Kokain- und Cannabiseinfluss gefahren zu sein. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden mehrere kleinere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und verwarnt.

